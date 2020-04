Coronavirus Piemonte: 19.621 positivi, 2.146 decessi e 1.860 guariti

Ancora alto il numero dei contagi in Piemonte: sono 815 quelli comunicato questa sera dall'Unità di crisi regionale. Il totale dei positivi è 19.621. Rispetto agli ultimi giorni cala, anche se di poco, il numero dei nuovi decessi: quest’oggi se ne registrano 82, mentre dall'inizio dell'emergenza sono 2.146. Costante, invece, la diminuzione dei ricoverati in terapia intensiva, che sono 345 (13 in meno di ieri). Sono 232 i nuovi guariti odierni, i quali salgono a un complessivo di 1.860. Altri 1.486 soggetti sono "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo (LA DIRETTA). Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in diretta LIVE LIVE