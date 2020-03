Dopo la sperimentazione degli scorsi giorni ad opera dell’Asl di Vercelli, insieme agli alunni del Liceo Scientifico Avogadro e al primario di Malattie Infettive dell'ospedale Sant’Andrea, Silvio Borrè, gli ospedali vercellesi utilizzeranno nei reparti covid maschere da snorkeling, trasformate in respiratori polmonari per il trattamento dei pazienti, grazie a una valvola, modellata dagli studenti, che collega la maschera ai respiratori polmonari Cpap.

Intanto, ieri sera la Regione ha comunicato che i casi totali di coronavirus in Piemonte sono in tutto 8.641, di cui 4.012 in provincia di Torino e 1.266 in provincia di Alessandria, con 75 nuove guarigioni. Dato, quest’ultimo, in continua crescita. I decessi salgono a 734. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI)

8:10 - Articoli di cancelleria in vendita nelle attività aperte

Il governatore piemontese, Alberto Cirio, ha firmato ieri un’ordinanza tramite la quale si stabilisce, in deroga al decreto nazionale, che la vendita di articoli di cancelleria, quali penne biro, quaderni, pastelli e gomme, saranno disponibili all'interno dei negozi di generi alimentari e delle altre attività commerciali aperte. Cartolerie e altri negozi soggetti a chiusura potranno continuare con la vendita per corrispondenza con consegna a domicilio (al momento, per questa tipologia di esercizi, l'unica possibile) e la Regione, in accordo che le associazioni di categoria, si impegnerà a promuovere e a dare loro visibilità sul proprio sito istituzionale. Abbiamo ritenuto importante venire incontro alle esigenze espresse da tante famiglie e dal mondo scolastico in un momento in cui la didattica a distanza è uno strumento fondamentale da continuare a potenziare”, il commento di Cirio e dell’assessore al Commercio, Vittoria Poggio.

7:45 - Maschere da snorkeling negli ospedali vercellesi

Arrivano anche nei reparti "covid" degli ospedali vercellesi le maschere da snorkeling trasformate in respiratori polmonari per il trattamento dei pazienti colpiti da coronavirus. Nei giorni scorsi l'Asl di Vercelli l'ha sperimentata grazie alla collaborazione degli studenti del Liceo Scientifico Avogadro, che hanno modellato una valvola per collegare la maschera ai respiratori polmonari Cpap, e del primario di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Andrea, Silvio Borrè. A fare da raccordo il consigliere regionale e presidente della commissione Sanità della Regione, Alessandro Stecco. La valvola è quella di Isinnova, un'azienda di Brescia che ha brevettato il disegno e lo ha reso disponibile gratuitamente. "Grazie all'Asl - dice Stecco - ci siamo confrontati in più riunioni perché servivano degli accorgimenti ulteriori per adattare la maschera e ottenere il risultato finale. Ho tenuto informato l'assessore regionale all'Innovazione Matteo Marnati, che espanderà su tutto il territorio piemontese il metodo di messa a punto della maschera e del raccordo". Il progetto in 3D è stato realizzato in collaborazione con altri studenti che partecipano alla scuola di robotica dello Scientifico di Vercelli.

7:30 - In Piemonte 75 guarigioni

Continua a crescere in Piemonte il numero di casi di guarigione dal coronavirus. Nella giornata di ieri ne sono stati registrati 75, 21 in più rispetto a sabato. Altri 212 pazienti sono considerati in via di guarigione. I decessi sono stati 72. Il totale è quindi di 734. Le persone risultate positive sono in tutto 8.641, di cui 4.012 in provincia di Torino e 1.266 in provincia di Alessandria. I ricoverati in terapia intensiva sono 446. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 24.782, di cui 14.657 risultati negativi.