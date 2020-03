Il Piemonte continua, come tutte le regioni italiane, la propria lotta contro il Coronavirus. Ieri ci sono stati quattro guariti e 45 vittime. Tra queste anche Claudio Amisano, 61 anni, consigliere comunale a San Salvatore Monferrato, ricoverato per l'infezione da Covid-19 presso l'ospedale di Casale. Nel frattempo, l'Unità di crisi fa sapere di aver distribuito all'Asl ben "937mila mascherine". Fca produrrà mascherine in uno stabilimento. Ad Asti i sindacati preparano lo sciopero generale il 23 e 24 marzo nelle aziende in cui non si fermerà l'attività lavorativa (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

11:02 - Una trentina di denunce nel Torinese

"Vado ad aprire la seconda casa", "stiamo facendo volantinaggio" e persino "vado a fare qualche lavoretto in nero". Sono in tentativi di giustificazione resi alle pattuglie della guardia di finanza, a Torino e provincia, nel corso dei controlli sul rispetto delle disposizioni anti-coronavirus. Nell'ultimo fine settimana le persone denunciate sono state una trentina. Circa 2mila gli esercizi commerciali controllati. A Lanzo Torinese è scattato anche un arresto per un trentenne già noto alle forze dell'ordine che si aggirava nei pressi della stazione ferroviaria: a suo carico risultava pendente un ordine di custodia cautelare. In un Comune nel Torinese è stato denunciato il titolare di una cartoleria, che continuava a svolgere la propria attività.

10:45 - Asti: sciopero generale se non chiudono le fabbriche

Fermare subito le attività lavorative che non costituiscono servizi essenziali. Lo chiedono Fim, Fiom e Uilm di Asti "ritenendo che le aziende che non appartengono strettamente a quei settori debbano prepararsi ad interrompere immediatamente la loro attività fino al 5 aprile e utilizzare la cassa integrazione prevista per l'emergenza covid-19". Nelle aziende dove non si riscontrerà tale disponibilità, i sindacati preparano lo sciopero generale il 23 e 24 marzo, indetto a livello nazionale.

10:35: Fca produrrà mascherine in uno stabilimento

La Fca (Fiat Chrysler Automobiles) ha deciso di riconvertire uno stabilimento del gruppo torinese per produrre mascherine facciali, anche se, per il momento, non ha precisato quale struttura utilizzare. Lo ha affermato l'amministratore delegato, Mike Manley, in una lettera ai dipendenti, resa nota dalla Uilm. "L'obiettivo - spiega - è di iniziare la produzione nelle prossime settimane e arrivare a produrre oltre un milione di mascherine al mese che saranno donate ai primi soccorritori e agli operatori sanitari".

10:24 - Morto consigliere comunale nel Monferrato

Lutto in Comune a San Salvatore Monferrato (Alessandria) per la morte del consigliere Claudio Amisano nell'ospedale di Casale dove era stato ricoverato per l'infezione da Covid-19. Aveva 61 anni. "Ci scambiavamo messaggi - ricorda il sindaco Enrico Beccaria - L'ultimo ieri quando gli ho chiesto come stava e lui mi ha risposto che non andava bene. Perdiamo una persona di valore sempre attiva nella comunità, soprattutto nel mondo delle associazioni".

10:10 - A Borgomanero l'ospedale si organizza

Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus cambia ancora l'organizzazione dell'ospedale di Borgomanero, in provincia di Novara. ''La soluzione - spiega il direttore generale Arabella Fontana - ha permesso di dedicare ai pazienti covid-positivi ulteriori 24 posti letto per un totale complessivo di 81 riconvertiti. Inoltre sono stati raddoppiati i posti di terapia intensiva, portandoli da sei a 12''. Sono stati impiegati a servizio dell'attività sanitaria per il superamento dell'emergenza sia i medici sia gli altri operatori fino a oggi impiegate nelle strutture territoriali.

8:01 - Unità di crisi: "Ad Asl 937mila mascherine"

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica di avere finora distribuito alle Aziende sanitarie piemontesi "i seguenti dispositivi di protezione: 800mila mascherine chirurgiche, 130mila mascherine FFP2, 7mila mascherine FFP3, 200mila guanti monouso, 20mila camici protettivi, 100 pompe siringa, 19 videolaringoscopi (su 55 acquistati), 10mila occhiali di protezione, 30mila cuffie, 50mila calzari. Sono stati acquistati 5mila sistemi di respirazione (caschi CPAP)".

7:04 - 45 morti ma aumentano i guariti

In Piemonte sale a 300 il numero delle vittime positive al test del Coronavirus, 45 nella sola giornata di ieri. Ma sta crescendo il numero delle persone guarite: quelle di ieri sono quattro, un intero nucleo familiare del Novarese e un uomo della provincia i Torino. In totale, i guariti in Piemonte sono 14. Il dato complessivo dei positivi al "Coronavirus Covid-19" in Piemonte è di 454, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 330, in altri reparti 2.071. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 12.869, di cui 7.729 risultati negativi.



