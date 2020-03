Un migliaio di dipendenti del Comune di Torino si appresta a svolgere la propria attività in smart working. Questo è quanto previsto dall’ordinanza della sindaca Chiara Appendino, firmata ieri sera, che ridimensiona l’attività degli uffici comunali, sospendendo anche diversi sportelli aperti al pubblico. Chiusi nel capoluogo piemontese anche musei, biblioteche, l’archivio storico e il centro Interculturale. Pochi runner sul lungo Po, presidiato da carabinieri e polizia. La sindaca Chiara Appendino: "Orgogliosa di come la città sta reagendo come comunità". A Gattinara vietato fare spesa in coppia. Donati tre ventilatori polmonari all’ospedale di Alessandria. Quasi 2.500 negozi aperti nel Novarese (LA DIRETTA - LO SPECIALE).

11:06 – Appendino: “Orgogliosa della reazione di Torino”

"Sono orgogliosa di come Torino sta reagendo come comunità". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ai microfoni di Rai News 24, sull'emergenza coronavirus. "La città sta reagendo bene - ha detto il primo cittadino – nel senso che molti cittadini si stanno mettendo in gioco, cambiando le proprie abitudini e con grandi gesti di solidarietà". Appendino ha poi osservato che "in città tantissime persone stanno rispettando le regole, altri non lo stanno facendo, l'appello a tutta la cittadinanza è che la prima regola è che ciascuno controlli sé stesso. Deve partire da noi - ha concluso - e il mio auspicio è che tutti capiscano l'importanza di queste regole e che questa è un'emergenza non una vacanza. Torino è sempre riuscita a ripartire e ripartiremo più forti di prima, ne sono convinta".

10:52 – A Torino pochi runner sul lungo Po

Erano pochissimi nella prima parte della mattinata di oggi, a Torino, i runner sia sul lungo fiume dei Murazzi, sia al Parco del Valentino (stamane pressoché deserto). Si tratta di due zone della città abitualmente frequentate da chi pratica questa disciplina sportiva. Assai più numerose, invece, le persone a spasso con il cane. L'area era presidiata sia all'esterno sia all'interno da pattuglie di carabinieri e polizia.

10:06 – Quasi 2.500 negozi aperti nel Novarese

Sono quasi 2421 gli esercizi commerciali aperti in provincia di Novara, secondo quanto consentito dal decreto governativo: rappresentano il 35,6 per cento dell'intero comparto. E sono oltre 5mila i dipendenti, la gran parte dei quali (3.348) lavorano all'interno dei 1.041 punti vendita di prodotti alimentari. I dati sono forniti Camera di commercio di Novara. Oltre la metà dei punti vendita di generi alimentari consiste in negozi di vicinato. Sono invece 251 le farmacie, parafarmacie e i locali provinciali dedicati agli articoli sanitari e per l'igiene che, in base ai provvedimenti anti-Coronavirus, risultano aperti al pubblico e all'interno dei quali lavorano poco meno di 500 persone.

9:55 – Gattinara, il sindaco vieta di fare la spesa in coppia

Il sindaco di Gattinara (in provincia di Vercelli), Daniele Baglione, ha firmato questa mattina un'ordinanza con cui vieta l'ingresso nei supermercati della città a più di una persona per carrello. I trasgressori saranno puniti ai sensi del provvedimento sindacale. Il primo cittadino ha dichiarato: "Si deve andare a fare la spesa da soli e si entra da soli, comprando per tutta la famiglia. Niente spesa di coppia o scuse varie: dobbiamo proteggere la sicurezza di tutti in questo momento. La vita non ha un prezzo, per cui rispettiamo le regole".

9:12 – Donati 3 ventilatori polmonari all’ospedale di Alessandria

Tre ventilatori polmonari di ultima generazione, per emergenza e da trasporto extra ospedaliero, per un valore complessivo di oltre 45mila euro. Questo è il contributo del Gruppo Amag, la multiutility partecipata del Comune di Alessandria, all'ospedale cittadino per far fronte all'emergenza coronavirus. 'Oxylog 3000 Plus', prodotto dalla Draeger Italia (azienda di Corsico, in provincia di Milano), è controllato a microprocessori ed è utilizzabile, in ventilazione invasiva e non, su pazienti adulti e pediatrici. L'ordine è già partito e la consegna è prevista entro la fine di marzo.

9:00 – Torino: smart working in Comune, chiuse diverse strutture

Un altro migliaio di dipendenti del Comune di Torino si appresta a svolgere la propria attività in smart working, aggiungendosi ai quasi 3.600 che ormai svolgono tale attività da alcuni giorni oppure risultano collocati in ferie. Ridotte dunque le attività degli sportelli aperti al pubblico, continuando però ad assicurare i servizi essenziali. L'ordinanza, firmata ieri sera dalla sindaca Chiara Appendino, prevede la chiusura fino a metà aprile degli uffici dei Servizi Tributari del Lingottino, degli sportelli Urp e Informacittà e dell'accesso agli Atti, all'ufficio Verbali della polizia municipale e al deposito atti giudiziari. Chiuso anche l'ufficio permessi Ztl e, per quanto riguarda il Commercio, gli uffici Mercati, Dehors, Esercizi pubblici e Commercio fisso. Sospensione anche per il centro d'ascolto di Spazi Reali. Meno sportelli dell'anagrafe a disposizione.

Data ultima modifica 20 marzo 2020 ore 11:17