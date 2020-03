Coronavirus, Torino: riapre al pubblico la Reggia di Venaria

Dopo la pausa invernale prolungata per via dell’emergenza Coronavirus, riapre al pubblico martedì 3 marzo la Reggia di Venaria, con alcune novità ad attendere i visitatori. "La prima è l'apertura gratuita dei nostri Giardini fino al 29 marzo, e poi ogni prima domenica del mese - annuncia la presidente del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Paola Zini -: ci è sembrato doveroso e significativo in questo particolare momento rendere disponibili per tutti lo svago e la bellezza di questi spazi straordinari, simbolo del paesaggio italiano e premiati di recente come il Parco più bello d'Italia".

Le mostre

Fervono i preparativi anche per l’inaugurazione della grande mostra dedicata al barocco. "Sono imminenti altre novità - spiega il direttore Guido Curto -, e siamo in pieno fermento per l'allestimento della mostra 'Sfida al Barocco', oltre 200 opere in arrivo da ogni parte del mondo per il traguardo dell'inaugurazione del 12 marzo: un evento culturale già indicato come imperdibile per il 2020".