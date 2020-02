Coronavirus, a Torino e provincia aperti i mercati di "Campagna Amica"

L’emergenza coronavirus non ferma i mercati della rete "Campagna Amica" a Torino. La Coldiretti ha infatti comunicato, tramite una nota apparsa sul sito web, che "i rifornimenti di frutta e verdura sono garantiti dagli agricoltori in tutte le aree del Paese con i mercati generali all’ingrosso che hanno aperto e funzionano regolarmente su tutto il territorio. A Torino e provincia - si legge - gli agricoltori del circuito Campagna Amica, assicurano la continuità della produzione e, dove richiesto, la fornitura dei prodotti agroalimentari stagionali e del territorio". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

Confermato il calendario settimanale dei mercati

Appuntamento quindi il primo marzo con il mercato domenicale nel centro di Torino, in piazza Palazzo di Città. Inoltre, è confermato l’intero calendario dei mercati della prossima settimana, compresi quelli pomeridiani, anche in provincia, dove i punti vendita della rete di Campagna Amica sono 300, di cui 50 agriturismo.

Nel capoluogo, i prossimi mercati si terranno domenica 8 marzo, in piazza Cavour, domenica 15 marzo, in piazza Vittorio Veneto, e infine domenica 22 marzo, in piazza Bodoni.