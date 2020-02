Coronavirus, controlli in aeroporto al via anche a Torino

Nell'ambito delle misure di prevenzione dell'epidemia da Coronavirus (LA DIRETTA), oggi iniziano i controlli sanitari su tutti i voli internazionali in arrivo presso l'Aeroporto di Torino. Per disposizioni di legge, come in ogni aeroporto italiano, tutti i passeggeri e gli equipaggi in arrivo con voli internazionali saranno dunque sottoposti al controllo della temperatura corporea.

I controlli

Come informa Sagat, la società che gestisce lo scalo, i controlli avverranno allo sbarco all'interno del Terminal. A effettuarli sarà il personale della Sanità Aerea e personale del Sistema di Emergenza 118 tramite termometri a infrarossi con rilevazione frontale.