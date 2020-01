Di Maio si dimette, Appendino: "Stessa determinazione di 10 anni fa"

Primo giorno della nuova era del Movimento 5 Stelle dopo le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico (IL DISCORSO -LA FOTOSTORIA - I POSSIBILI SUCCESSORI) ma per la sindaca di Torino, Chiara Appendino, nulla è cambiato. "Oggi mi sono svegliata con la stessa determinazione che avevo ieri e che ho da quattro anni, da quando sono sindaco, e da 10 anni, da quando faccio parte del Movimento", ha dichiarato questa mattina il primo cittadino a margine di un incontro al Talent Garden nel capoluogo piemontese.

"Massima stima e fiducia verso Di Maio"

"In queste ore non ho sentito Luigi, credo che sia abbastanza carico emotivamente", ha proseguito Appendino. "L'ho sentito nei giorni scorsi. Ribadisco la mia massima stima, fiducia e un ringraziamento per tutto quello che ha fatto per il Movimento in un ruolo molto difficile in un momento di cambiamento del Movimento stesso, che è passato da forza di opposizione a forza di governo", ha sottolineato il sindaco di Torino, il cui nome sta circolando in queste ore come possibile successore nel ruolo di leader pentastellato dell'attuale ministro degli Esteri. Ma su questo punto Appendino ha replicato: "Non parliamo del chi, o del come, ma del cosa. Penso che tutti quelli che fanno parte del Movimento si debbano interrogare su quale futuro vogliamo per le nostre città".

"Ciascuno deve dare il proprio contributo"

"Ciascuno di noi, che fa parte della comunità del Movimento, credo debba dare il suo contributo", il suo pensiero. "Anche io darò il mio, che vale come quello di tutti gli altri che vogliono far crescere questo Movimento e far sì che possa continuare a definire le politiche del Paese", ha concluso la sindaca.