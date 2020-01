Torino, sigarette elettroniche con droga: arrestato 33enne

Un italiano di 33 anni è stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile di Torino poiché preparava sigarette elettroniche che vendeva come “marijuana liquida”. Gli agenti hanno scoperto il laboratorio dell’uomo in via Camillo Riccio, dove hanno sequestrato il kit per preparare la sostanza. Le indagini, in queste ore, proseguono per risalire all'intera filiera dello stupefacente.

Il laboratorio

Il 33enne, all’interno del laboratorio, estraeva dalle infiorescenze di marijuana il principio attivo, ovvero il Thc, con cui poi preparava le sigarette elettroniche. Per realizzarle, utilizzava un tubo in metallo, dei filtri per l'estrazione di oli e resine, un flacone di glicole propilenico, un flacone di glicerina vegetale e cinque filtri nuovi per sigarette elettroniche. I poliziotti hanno anche trovato 400 grammi di marijuana, 25 datteri di hashish, un bilancino di precisione e oltre mille euro in contanti.