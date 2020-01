Torino, cibi mal conservati: multato il titolare di un market

Pesce e carne mal conservati e scaduti, per un totale di 12,5 chili di alimenti, sono stati sequestrati dalla polizia in un minimarket di Torino, in corso Bramante. Gli alimenti erano riposti nel congelatore con buste aperte, senza alcun tipo di etichetta e certificazione. Nel locale mancavano anche i cartelli di divieto di fumo e di avviso di area sottoposta a videosorveglianza e i frigoriferi erano privi di controllo della temperatura. Per questo il titolare, un 41enne bengalese, è stato sanzionato per oltre 17mila euro.

I controlli a Torino

I controlli hanno interessato anche altri locali. In via Baretti un bengalese di 32 anni è stato multato per circa 7mila euro perché vendeva alcolici in contenitori di vetro dopo le 24, mentre in quattro caffetterie del quartiere sono state fatte sanzioni da circa 2mila euro. In totale sono scattate sanzioni per oltre 25mila euro, 55 persone sono state identificate, e un 25enne della Guinea, trovato con una decina di grammi di marijuana, è stato denunciato.