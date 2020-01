Arrestata a Torino una donna di 46 anni, accusata di aver cercato di rubare un portafoglio dalla borsa di una dipendente di un negozio di street food in via Garibaldi e di aver aggredito con calci e pugni un altro ragazzo che l'aveva sorpresa. Bloccata dagli agenti delle volanti, la donna, di origini serbe, è finita in manette per tentata rapina.

Nel 2008 era stata arrestata per tentato omicidio

A quanto si apprende, la donna è già nota alle forze dell'ordine. A ottobre ha messo a segno un furto sempre nel negozio in via Garibaldi mentre nel 2008 è stata arrestata, e poi condannata, per un tentato omicidio a Moncalieri. Insieme a un complice aveva aggredito con una mazza da baseball e un posacenere M. I., 55enne croato che doveva alla coppia cinquemila euro.