Luciana Littizzetto cade in strada a Torino: braccio e gamba ingessati

Luciana Littizzetto si è infortunata a seguito di una caduta per strada a Torino. Lo rende noto la stessa attrice, pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto in cui la si vede con un braccio e una gamba completamente avvolti da fasciature, anche se sorridente e con il pollice alzato. "No comment. Volata per la strada. Rotula e polso", commenta, e aggiunge ironicamente: "E buona fine e buon principio". In poche ore il post ha raccolto oltre 155 mila like e 16 mila messaggi di affetto e di auguri.