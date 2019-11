Torino, aizzano cani contro un vigilante dopo un furto: tre arrestati

Tre persone sono state arrestate a Torino dopo un furto avvenuto in centro al Carrefour di via Madama Cristina. Uno dei tre, un 31enne, dopo aver cercato di rubare al supermercato ha spintonato l'addetto alla sicurezza e ha cercato di colpirlo con un coccio di bottiglia. I suoi amici, una 21enne svizzera e un 32enne della Repubblica Dominicana, per difenderlo hanno aizzato i loro cani contro un cliente intervenuto e contro il vigilante. Il passante ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Il 31enne è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria mentre i due amici per favoreggiamento in concorso.