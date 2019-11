Maltempo, nuove evacuazioni nella provincia di Alessandria

A causa dell'ennesima ondata di maltempo di queste ultime settimane, sono in corso nuove evacuazioni a Melazzo, Strevi e Pareto, in provincia di Alessandria.

Evacuazioni e strade chiuse

A Melazzo, nell'Acquese, alcune case sono state evacuate in strada Paradiso per una frana. Per lo stesso motivo, a Strevi tre persone sono rimaste fuori casa. A Pareto, al confine con il Savonese, è stata chiusa la strada comunale di via Mazzini. "Per Acqui e per i Comuni del nostro bellissimo territorio ferito - le parole di Lorenzo Lucchini, sindaco di Acqui Terme - serviranno risorse ingenti, decine di milioni di euro. Faremo tutto ciò che serve per ottenerle in tempi ragionevoli. Non ci fermeremo un istante fino a quando non avremo garanzie sufficienti".