Donna uccisa a Trecate, convalidato il fermo per il compagno

È stato convalidato il fermo di Domenico Horvat, il 30enne accusato dell'omicidio della compagna, Barbara Grandi, avvenuto nella loro casa di Trecate nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 novembre. Il Gip del Tribunale di Novara ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'uomo accusato di omicidio aggravato.

Horvat non risponde ai magistrati

Anche davanti al Gip, Horvat si è avvalso della facoltà di non rispondere, dopo che nell'immediatezza del fermo aveva sostenuto di non essere responsabile di nulla a che il delitto era stato compiuto da una banda di extracomunitari entrati di notte nel loro alloggio, ma gli investigatori dei carabinieri ritengono di aver trovato numerosi indizi a suo carico. Il sindaco di Trecate, Federico Binatti, ha indetto per lunedì sera, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, una fiaccolata silenziosa per le vie della cittadina per ricordare la vittima.