Non versavano tassa di soggiorno, denunciati 4 albergatori nel Roero

Quattro albergatori del Roero, in provincia di Cuneo, sono stati denunciati per peculato. Sono accusati di aver incassato dai turisti la tassa di soggiorno, per un totale di 50mila euro, senza poi versarla ai relativi comuni e all'Atl. Il danno erariale è stato segnalato dai finanzieri alla procura presso la Corte dei Conti.

L'operazione

La guardia di finanza, dopo gli accertamenti, ha sequestrato l'equivalente delle somme illegittimamente trattenute. In un caso, il titolare della struttura, oltre a non aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi e aver omesso il versamento della tassa di soggiorno, non aveva censito la propria posizione sul portale della questura di Cuneo. Così facendo ometteva sistematicamente di registrare gli ospiti e inviare il modulo alla polizia, come previsto dalla legge.