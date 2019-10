Ivrea, partorisce in auto tentando di raggiungere il pronto soccorso

La scorsa notte una donna ha dato alla luce una bambina, Ginevra, in auto mentre tentava di raggiungere il pronto soccorso. E' successo a Ivrea in via Castellazzo 46 intorno all'una e mezza. Contattati per telefono dalla coppia di genitori, l'infermiere e il medico della centrale del 118 hanno dato alla madre e al padre le indicazioni e il supporto necessari ad affrontare la situazione, finché sul posto non è arrivata l'ambulanza medicalizzata. La madre e la piccola stanno bene e sono state portate all’ospedale Sant'Anna di Torino. E’ la seconda figlia della coppia eporediese.