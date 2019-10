Tragico incidente quello accaduto questo pomeriggio a Termine di Villafalletto, sulla provinciale che collega Saluzzo a Cuneo, dove una Volkswagen si è scontrata con un camion. In seguito all’impatto il conducente del tir, che si è schiantato contro una casa, è rimasto gravemente ferito. Non c’è stato niente da fare invece per la donna alla guida dell’automobile, morta sul colpo: si tratta di Tiziana Martino, residente a Costiglione Saluzzo e insegnante in una scuola primaria a Cuneo. Quello avvenuto in data odierna è il terzo incidente stradale registrato in quel tratto di strada nel giro di pochi giorni.