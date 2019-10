Mostre a Torino cosa fare nel weekend del 5-6 ottobre

L’integrazione, intesa come convivenza tra etnie diverse ma anche fra differenti competenze, è il tema della quarta edizione di Graphic Days Torino, festival della comunicazione visiva in programma dal 3 al 6 ottobre al Toolbox

Mostre ed eventi che inaugurano questa settimana.

"Shoreless", le opere di Guler Ates per il Mao

Venti opere fotografiche collocate lungo il percorso di visita sono il progetto che la fotografa inglese di origini turche, Güler Ates, ha realizzato per il Mao, all'interno di una proposta didattica formulata dalle Aziende e dagli Enti Soci della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino per gli allievi dell'Accademia Albertina, con la Royal Academy of Schools di Londra, dove l'artista è Tutor. La mostra è parte di Art Site Fest 2019, festival dedicato alle arti contemporanee nei luoghi della cultura in undici prestigiose sedi: oltre al Museo d'Arte Orientale, Reggia di Venaria, Palazzina di Caccia di Stupinigi, Palazzo Madama, Palazzo Chiablese, Castello Reale di Govone, Castello di Moncalieri, Castello Cavour di Santena, Palazzo Biandrate-Museo Storico Reale Mutua, Museo Lavazza, Casa Martini.

Orari: da martedì a venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 11 alle 19.

Graphic Days Torino al Toolbox

È l'integrazione, intesa come convivenza tra etnie diverse ma anche fra differenti competenze, il tema della quarta edizione di Graphic Days Torino, festival della comunicazione visiva in programma dal 3 al 6 ottobre al Toolbox. Previsti oltre 60 ospiti internazionali, 24 performance live, 26 talk, 8 conferenze, 7 workshop per promuovere il legame tra visual design e impegno sociale. Fra i partecipanti nomi come gli studi Field, Yukiko, Folch, l'agenzia Dude e il magazine Eye, ma anche Astrid Stavro di Pentagram Londra e l'illustratore di reportage Olivier Kulger con una selezione dal suo libro "Escaping Wars and Waves".

"La città del Futuro" a Torino Design of the City

È dedicata a "La Città del Futuro" la 4/a edizione di Torino Design of the City (IL PROGRAMMA), l'evento che dal 2 al 20 ottobre punta a esplorare il tema del design a 360 gradi attraverso eventi, incontri, laboratori, mostre per comprendere l'apporto che il design può dare nella costruzione della città di domani. Nell'ambito della rassegna, Torino, unica italiana fra le Città Creative Unesco, ospiterà anche il Forum Internazionale 'La Città del Futuro' che vede a confronto le esperienze e i progetti di una decina di municipalità insignite del riconoscimento Unesco. Al centro il tema dell'accessibilità e sostenibilità. Fra gli eventi, il Torino Graphic Days, il primo festival di city making Torino Stratosferica, incontri dedicati al ruolo delle biblioteche e alla street art come strumento di rigenerazione urbana e la mostra 'I Love IT' di Cna.

Mostre ed eventi in corso a Torino a ottobre 2019

Lo Studio-Museo Casorati riapre con cinque mostre

A Pavarolo, in provincia di Torino, sabato 28 settembre riapre al pubblico lo Studio-Museo Casorati con cinque mostre. Si terranno in contemporanea in quattro spazi dedicati all'arte che daranno a Pavarolo la connotazione di borgo d'arte e vivace polo culturale: lo Studio Museo Felice Casorati con le mostre Ritraggo di Gosia Turzeniecka e Tempi piegati di Julie Polidoro; la Project Room, con Black girl in Shangai di Sabine Delafon: l'Ex Emporio con In memory di Hiba Schahbaz; il muro di "INfront of" con altre opere di Gosia Turzeniecka e Julie Polidoro. Le mostre, che pongono al centro l'arte contemporanea, tutte a ingresso gratuito, saranno visitabili fino al 10 novembre.

Orari della Project Room: dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20, domenica dalle 6.30 alle 13.30.

Mostra antologica su Paolo Icaro alla Gam

Una mostra antologica, visitabile fino all’1 dicembre, racconta alla Gam di Torino 55 anni del lavoro di Paolo Icaro, una delle più importanti figure dell'arte italiana degli ultimi decenni, dal 1964 al 2019, compendiati in una cinquantina di opere, alcune realizzate appositamente per la rassegna. Il rapporto tra Icaro e la Gam è di vecchia data: l'artista entrò per la prima volta a far parte delle collezioni del museo più di cinquant'anni fa, nel 1967, con l'opera Bicilindrica, un cemento del 1965, acquisita con il nucleo di opere del Museo Sperimentale di Eugenio Battisti. In seguito, negli anni duemila, altre sei opere di rilevante valore storico sono giunte a rappresentare la stagione dei primi anni ottanta, grazie ai fondi della Città di Torino e della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt.

Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 18.

"Donne e fisica" al Palazzo della Regione

L'apporto delle donne al mondo della fisica è al centro della mostra "Donne e fisica" che dal 24 settembre al 6 ottobre presenterà nel Palazzo della Regione a Torino le opere di otto artisti. La rassegna ospiterà dipinti e sculture di Angela Betta, Martino Bissacco, Gianfranco Cantù, Maria Grazia Fiore, Attilio Lauricella, Silvana Maggi, Nikolinka Nikolova e Luciana Penna. Cantù presenta i ritratti di Wu Jianxiong, cinese che porta al posto del copricapo tradizionale un esempio di scissione nucleare; di Laura Bassi, con un basamento di libri per le torri bolognesi; e di Jocelyn Bell con la struttura dei pulsar. Penna ha curato i ritratti delle donne Premio Nobel per la Fisica: Marie Curie, Donna Strickland, e Maria Goeppert-Mayer. Betta interpreta alcune delle città invisibili di Calvino, quelle che hanno un aggancio col mondo della fisica. Bissacco si concentra sui buchi neri. Fiore propone cammini affascinanti su tunnel spazio-temporali in cui si viaggia a velocità superiori a quelle della luce. Lauricella sperimenta tecniche e colori nuovi per splendidi mondi lontani. Maggi gioca sul contrasto tra i materiali di uso quotidiano e la rappresentazione di universi lontani. Nikolova propone l'infinitamente piccolo.

Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 18.

Le foto di Lorenzo Alessandri nella sede dell'Urp della Regione Piemonte

Decine di fotografie dell'India, del Nepal e del Tibet negli anni '60 e '70, in alcuni casi affiancate dalle riproduzioni delle opere pittoriche che hanno ispirato: dopo un'anteprima a Giaveno (Torino), è approdata nella sede dell'Urp della Regione Piemonte a Torino una mostra dedicata agli scatti di Lorenzo Alessandri, pittore originario di Giaveno conosciuto per le sue opere visionarie dal disegno impeccabile. A presentarla fra gli altri il componente dell'Ufficio di presidenza di Palazzo Lascaris, Gianluca Gavazza, e l'assessore alla Cultura del Comune di Giaveno, Edoardo Favaron. Obiettivo della mostra, ha spiegato la curatrice Concetta Leto, proprio quello di evidenziare lo stretto rapporto tra le suggestioni scaturite dalle immagini fotografiche e alcuni enigmatici dipinti dell'artista. Alessandri animò infatti un movimento artistico denominato Surfanta, che opponeva un linguaggio fantastico e surreale a quello concettuale dell'epoca. L'esposizione, promossa dal Circolo fotografico Il Mascherone di Giaveno, è visitabile fino al 16 ottobre.

Orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30. Il venerdì dalle 9 alle 12.30.

"Gaetano Scirea" allo Juventus Stadium

La Juventus commemora i 30 anni della tragica morte di Gaetano Scirea dei più grandi campioni della sua storia, nel gioco e nello stile, con un allestimento straordinario al Museum bianconero, una mostra temporanea di oggetti, fotografie, video, testimonianze aperta alla visita del pubblico dal 4 settembre, giorno dell'esatto anniversario della scomparsa di Scirea. L'esposizione ha il semplice titolo "Gaetano Scirea" ed è annunciata da una doppia immagine del giocatore, in maglia bianconera e azzurra della Nazionale. La mostra è visitabile fino al 7 ottobre. In occasione dell’esposizione viene esposta anche la coppa del mondo vinta dall’Italia nel 1982.

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 19. Sabato e domenica dalle 10.30 alle 19.30. Martedì chiuso.

Mostre da non perdere nel resto del Piemonte

Fiera Internazionale del Tartufo Bianco ad Alba

Dal 5 ottobre al 24 novembre la città di Alba accoglie la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, incontro tra esperienze enogastronomiche e sensoriali. L’evento propone una lunga incursione nel mondo e nel fascino del Tuber magnatum Pico, gioiello che si trova nelle colline di Langhe Roero e Monferrato, patrimonio dell’umanità Unesco e simbolo di esperienze collettive che racchiudono la ristorazione, l’ospitalità e l’autentico modo di vivere italiano.

Eventi per bambini

"Giochi e racconti prima dei Lumière" al Museo Nazionale del Cinema

La visita guidata "Giochi e racconti prima dei Lumière" al Museo Nazionale del Cinema, frequentabile di domenica, è dedicata ai bambini e le famiglie interessate a ripercorrere il cinema delle origini. Si passa dal teatro d’ombre fino ai primi disegni animati, in un racconto che si sviluppa attraverso la scoperta dei giochi ottici e degli spettacoli che hanno preceduto la nascita della settima arte.