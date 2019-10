Torino, scoperto in un appartamento un laboratorio della droga

Gli agenti di polizia del commissariato Dora Vanchiglia di Torino hanno scoperto un laboratorio chimico per la droga in un appartamento in via Boccaccio, fornito di alambicchi e macchine per miscelare, cuocere e termosaldare l'eroina. I poliziotti erano intervenuti nell'alloggio, insieme ai vigili del fuoco, dopo essere stati chiamati dai residenti per una fuga di gas. Le indagini proseguono per rintracciare i frequentatori dell'alloggio.

Il sequestro (ANSA)

Trovati tre chili di eroina

Nell'appartamento sono stati trovati una quarantina di chili di sostanza da taglio, panetti per circa tre chili di eroina, fornelli da campo aperti, mascherine e miscelatori elettrici e una pressa idraulica. "Stiamo aspettando gli esiti dell'esame chimico dello stupefacente - spiega Carlo Bianchi, dirigente del commissariato Dora Vanchiglia -. Si tratta di eroina che si assume per via endovenosa. Bisogna capire quali sostanze siano state utilizzate per tagliarla e per verificare l'eventuale presenza di sostanze nocive per la salute".