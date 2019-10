Cnh Industrial, nel 2020 stop a produzione in stabilimento San Mauro

Lo stabilimento Case di Cnh Industrial di San Mauro Torinese, dove oggi lavorano 370 persone impegnate nella fabbricazione di macchine per le costruzioni, cesserà la produzione entro aprile 2020 e si trasformerà in un polo logistico 4.0. Lo ha comunicato l'azienda ai sindacati. L'azienda investirà per la riconversione 20 milioni di euro e oltre due terzi di lavoratori verranno riassorbiti. Gli esuberi saranno circa 110. La società ricorrerà a 15 mesi di cassa integrazione per gestire la riconversione del sito.

Lo stabilimento di Pregnana Milanese

Il responsabile delle relazioni industriali di Cnh Industrial, Vincenzo Retus, ha informato i sindacati che, nel quadro della riorganizzazione di Fpt Industrial, società del gruppo Cnh, anche lo stabilimento di Pregnana Milanese (Milano) cesserà la produzione a giugno 2020. La decisione coinvolge circa 150 lavoratori, che, ha reso noto la Fiom, stanno già manifestando con uno sciopero spontaneo.

Le parole dei sindacati

I sindacati Fim, Uilm, Fismic, Ugl e Associazione Quadri hanno espresso in una nota la loro più forte contrarietà alla chiusura di Pregnana e la necessità di "trovare soluzioni che evitino esuberi a San Mauro e più in generale in tutti gli stabilimenti, per i quali chiediamo un analitico approfondimento". "La Direzione aziendale - spiegano - su sollecitazione sindacale ha dichiarato inoltre che non sono previste ristrutturazioni né tantomeno chiusure nelle altre divisioni, ma è stata in ogni caso chiesta la calendarizzazione di incontri specifici per tutti i settori, vale a dire, oltre Fpt, Iveco, movimento terra e macchine agricole".

"370 esuberi complessivi dichiarati"

"La gravità del piano esposto da Cnh Industrial, che prevede una complessa riorganizzazione delle assegnazioni fra gli stabilimenti, la chiusura di Pregnana e la riconversione di San Mauro, con 370 esuberi complessivi dichiarati, ci porta a chiedere chiarimenti per tutti gli stabilimenti italiani, anche quelli non coinvolti oggi, e a cercare alternative che scongiurino gli esuberi". Lo afferma Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore degli elettrodomestici, dopo l'incontro a Torino sul piano industriale per lo stabilimento di San Mauro e le quattro fabbriche Fpt di produzione di motori e di cambi. "A questo scopo - spiega Ficco - chiederemo un incontro al Ministero dello Sviluppo economico e nel frattempo abbiamo ottenuto di programmare gli incontri con gli amministratori delegati di ciascuna delle quattro linee di business, oltre a Fpt, Iveco, movimento terra e macchine agricole: il primo incontro incontro è fissato l'8 ottobre a Torino con gli ad di Fpt e del movimento terra. Il piano illustrato da Cnh Industrial conferma la estrema criticità della fase economica che stiamo attraversando, una fase in cui dobbiamo difendere con tutte le nostre forze l'occupazione e l'industria, sperando nel sostegno delle istituzioni, senza il quale corriamo il rischio di rincorrere il moltiplicarsi dei problemi senza soluzioni strutturali".