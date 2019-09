Incidente sulla A26-A8 tra Arona e Castelletto, morto motociclista

Un motociclista di 35 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla A26-diramazione A8, nel tratto tra Arona e Castelletto. Il 35enne è stato sbalzato dalla sua moto, per cause da accertare, ed è morto sul colpo. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sempre oggi sulla A26 sono morte due persone in un altro incidente stradale. A causa dei due incidenti l'autostrada è bloccata e il traffico è in tilt. Furgone in avaria travolto da un tir in una galleria della A26: due morti