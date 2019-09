A Torino è stato aperto in tribunale un nuovo processo nei confronti di Loris Grancini, capo degli ultras dei Vikings, gruppo ormai disciolto della Curva Sud della Juventus. Grancini, in carcere per una condanna definitiva per tentato omicidio, è accusato di diffamazione perché in un post su Facebook rivolto a un funzionario della Digos di Torino, ora assegnato ad altri incarichi, lo ha descritto come "non degno" di servire lo Stato. Anche la sua bacheca era piena di insulti: nel processo con il capo ultrà andrà anche un altro uomo che aveva commentato il post in maniera ritenuta offensiva.