Val di Lanzo, trovato il cadavere del pastore di pecore disperso

Un pastore di pecore di nazionalità romena è morto sulle Alpi torinesi precipitando in una zona impervia a 2800 metri di altitudine. Il suo corpo è stato ritrovato nella zona delle Lance di Ciaramella, in alta Val di Lanzo, nel territorio del comune di Balme in provincia di Torino. Era scomparso da ieri sera, sabato 24 agosto, quando erano partite le ricerche del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

Le ricerche

Ieri mattina era salito in quota sopra il Pian della Mussa per raggiungere il gregge, seguendo un percorso che percorreva tutte le mattine per portare il cibo ai due cani pastori maremmani lasciati di guardia al gregge di notte. Poi la scomparsa. Nella notte i soccorritori hanno battuto i sentieri tra Pian Gias e le pendici del Monte Ciamarella, nonostante le difficoltà create dalla nebbia. Nel frattempo, uno dei cani del disperso è sceso a valle. Questa mattina i vigili del fuoco a bordo di un elicottero, con un tecnico del soccorso alpino, hanno iniziato la perlustrazione dall'alto dei versanti della montagna.