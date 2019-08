Era uscito nella mattinata di ieri, 19 agosto, per andare a cercare funghi in Val Bognanco (VCO), ma non aveva più fatto ritorno a casa. Un sessantenne è stato ritrovato intorno alle 2 di questa notte dagli uomini del Soccorso civile e del SAGF delle Fiamme Gialle in una zona impervia all'alpe San Bernardo, dove era scivolato riportando diverse ferite. Le ricerche erano iniziate in serata in seguito all’allarme lanciato dai familiari. Dopo le prime medicazioni, l’uomo è stato trasferito in barella fino all’ambulanza per poi essere trasportato in ospedale.