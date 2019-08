Pinerolo, sequestrate cinque slot machine abusive

La guardia di finanza ha scoperto in una tabaccheria di Pinerolo, in provincia di Torino, cinque slot machine non collegate alla rete dei Monopoli di Stato. Gli apparecchi sono stati sequestrati. L'operazione è parte di una serie di controlli per contrastare ludopatia e violazioni finanziarie, durante i quali sono state effettuate verifiche in una decina di esercizi commerciali e irrogate sanzioni per circa 60mila euro.