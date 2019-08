Epatite C, il 9 agosto test salivare gratuito al Mauriziano di Torino

Venerdì 9 agosto sarà possibile effettuare, presso l'ospedale Mauriziano di Torino, un test salivare gratuito per la ricerca egli anti Hcv dell'epatite C e ottenere il responso entro mezzora. Lo rende noto la stessa struttura sanitaria, spiegando che "prevenire è meglio che curare, anche e soprattutto nel caso dell'epatite C".

Il test presso il Centro prelievi, diretto da Domencio Cosseddu e coordinato dalla Ines Clotilde Casonato, è una iniziativa del direttore generale del Mauriziano, Maurizio Dall'Acqua, e del referente EpaC Piemonte, Saverio Ventura.

Al via la terapia in caso di positività



In caso di positività, il Centro si occuperà della conferma ed eseguirà altre analisi per chiarire lo stato di salute della persona. Se anche i test successivi dovessero dare esito positivo, il paziente verrà indirizzato al Centro prescrittore all'interno del Mauriziano, diretto dal dottor Marco Tabone, per essere sottoposto a terapia. In Piemonte sono circa 13mila i casi di epatite C registrati ma, se diagnosticata in tempo, le possibilità di guarire arrivano fino al 99%.