Val di Susa, skyrunner colpito da un fulmine sul Rocciamelone

Un atleta spagnolo è stato colpito da un fulmine mentre partecipava a una gara di skyrunning sul Rocciamelone, in Valle di Susa (provincia di Torino). Si tratta di una disciplina che prevede di correre in ambienti di alta montagna. In questo caso gli atleti che competono nella Bei K3 devono affrontare 3038 m di dislivello in salita in 9,7 chilometri di percorso. A seguito dell’incidente l'uomo non ha riportato lesioni ma solo uno stordimento. E’ stato trasportato in elisoccorso in Valle di Susa, ma ha rifiutato le cure e si è allontanato. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.