Moncalieri, badante si ubriaca e aggredisce un'anziana: arrestata

A Moncalieri, in provincia di Torino, una badante di 52 anni, romena, è stata arrestata dai carabinieri per lesioni aggravate, abuso dei mezzi di correzione, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale. Questo perché dopo essersi ubriacata, ha preso per i capelli e ha sbattuto contro i mobili la 92enne di cui si prendeva cura.

La ricostruzione dei fatti

Inoltre, da quanto trapela, la badante per sfuggire alle manette si è scagliata anche contro i carabinieri e ha spinto l'anziana contro una finestra, mandandola in frantumi. A dare l'allarme, chiedendo aiuto dal balcone di casa, è stata la vittima. L'anziana è stata medicata in ospedale e dimessa.