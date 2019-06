Mostre a Torino: cosa fare nel weekend del 22-23 giugno

Icone, modelli d’epoca e celebrazioni di competizioni storiche sono al centro del Parco Valentino Motor Show, uno spettacolo a cielo aperto, gratuito per il pubblico, con 54 brand e una folta rappresentanza di auto elettriche e ibride plug-in, modelli iconici e classici, novità e anteprime presentate per la prima volta al pubblico. Per gli amanti dell’arte va in scena al circolo degli Artisti la mostra "Suggestioni" di Rosetta Vercellotti, esponente della pittura astratta e informale.

Mostre ed eventi che inaugurano a Torino questa settimana

"Auto&Design. Il progetto raccontato" al Mauto

Il Museo dell'Automobile di Torino omaggia i 40 anni della rivista Auto&Design, tra le riviste di design più seguite al mondo da designer, creatori di auto e appassionati, con una mostra organizzata con la redazione del magazine torinese, aperta fino al 10 novembre, dal titolo "Auto&Design".

Orari: Da martedì a domenica dalle 10 alle 19. Lunedì dalle 10 dalle 14.

"Suggestioni" di Rosetta Vercellotti al Circolo degli Artisti

Visitabile presso il circolo degli Artisti la mostra personale dal titolo "Suggestioni" di Rosetta Vercellotti, esponente della pittura astratta e informale. La mostra proseguirà fino al 29 giugno. Rosetta Vercellotti, torinese, ha iniziato a dipingere nel 1977 e ha esposto in mostre personali e collettive anche all'estero. È stata alla Promotrice delle Belle Arti di Torino dal 1991 a oggi e al Circolo Ufficiali di Presidio di Torino nel 1993. Nel 2016 ha esposto nella Galleria Gastaldi del Santuario di Graglia. È risultata prima classificata per lo stile al Premio internazionale Trastevere nel 1996 e per la pittura astratta al Premio Ripetta di Roma nel 1997.

"Motor Show" al Parco del Valentino

Icone, modelli d’epoca e celebrazioni di competizioni storiche: dal 19 al 23 giugno è cominciato il Parco Valentino Motor Show di Torino. Uno spettacolo a cielo aperto, gratuito per il pubblico, con 54 brand e una folta rappresentanza di auto elettriche e ibride plug-in, modelli iconici e classici, novità e anteprime presentate per la prima volta al pubblico. Il pubblico può visitare gli stand di Parco Valentino 2019 entrando dai tre ingressi ufficiali, Villoresi, Nuvolari e Ascari, e anche in quest'edizione è confermato l'orario prolungato fino alle 24.

Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Mostre ed eventi in corso a Torino a giugno 2019.

"L'Italia del Rinascimento. Lo splendore della maiolica" a Palazzo Madama

Un viaggio nella storia della maiolica italiana nella sua età d'oro. "L'Italia del Rinascimento. Lo splendore della maiolica" è la mostra allestita a Palazzo Madama dal 13 giugno al 14 ottobre che riunisce per la prima volta oltre 200 capolavori provenienti da collezioni private tra le più importanti al mondo e dalle raccolte del museo torinese. Curata da Timothy Wilson, uno dei massimi esperti di maiolica del Rinascimento, l'esposizione si divide in tre sezioni, snodandosi attraverso i principali centri produttori di maiolica in Italia e illustrando i temi tipici di queste opere, da quelli religiosi alla mitologia, da quelli amorosi allo status sociale dei committenti.

Orari: aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18. Chiuso il martedì

"Atti divini" alla Reggia di Venaria

Una botticelliana Naomi Campbell nelle miniere d'oro africane, il ritratto della famiglia Kardashian che rappresenta le nostre paure, le ossessioni e i desideri che vi si riflettono, le vivaci ed elettrizzanti serie Land Scape e Gas e, al centro del percorso espositivo, "Deluge" rivisitazione contemporanea dell'affresco di Michelangelo nella Cappella Sistina. Sono alcune delle 70 opere, da quelle iconiche ai lavori inediti, presentate in "Atti Divini", la grande mostra di David LaChapelle in programma nella Citroniera delle Scuderie Juvarriane della Reggia di Venaria dal 14 giugno al 6 gennaio.

Orari: da martedì a venerdì dalle 10 alle 18. Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19.30.

Riccardo Gualino ai Musei Reali

Torino celebra Riccardo Gualino, collezionista, imprenditore biellese e mecenate tra i più importanti del '900, con una mostra, visitabile dal 7 giugno al 3 novembre, nelle Sale Chiablese dei Musei Reali, grazie alla collaborazione con Banca d'Italia e l'Archivio Centrale dello Stato. La mostra, curata da Anna Maria Bava e Giorgina Bertolino e frutto di un lavoro di ricerca e archivio durata due anni, è un viaggio nella vita di Gualino e di sua moglie Cesarina Gurgo Salice, dagli anni di grande successo economico al crack nel 1930 all'esilio ordinatogli da Mussolini.

Orari: Tutti i giorni dalle 9 alle 19. Chiuso il lunedì.

"Aurora Eterna" all’Officina della Scrittura

La storia di un'azienda raccontata attraverso le sue icone e le sue passioni e messa a confronto con la storia del Paese. Questo il cuore delle due mostre, "Aurora Eterna" e 'Un tasto italiano. Remington e Cesare Verona a Torino' inaugurate all'Officina della Scrittura nella sede di Aurora Penne per le celebrazioni dei 100 anni dell'azienda torinese. 'Aurora Eterna' celebra questo traguardo attraverso l'esposizione di 10 modelli iconici della maison, dalla R.A.00 (Rientrante Aurora), pensata per essere portata al polso dalle debuttanti dei primi anni '20 per compilare il carnet di ballo, alla Giuseppe Verdi, passando per la mitica Auretta. La seconda esposizione raccoglie invece oggetti e documenti legati alla storia delle macchine per scrivere Remington, di cui Cesare Verona Senior è stato concessionario unico per l'Italia.

Orari: tutti i giorni dalle 9 alle 18. Ogni primo e ultimo weekend del mese dalle 10 alle 19.

"Monumenti" a Camera - Centro Italiano per la Fotografia

Nella Project Room di Camera - Centro Italiano per la Fotografia, è stata inaugurata giovedì 30 maggio la mostra personale di Irene Kung (Berna, 1958) intitolata Monumenti, curata dal direttore dell’istituto torinese, Walter Guadagnini. A partire dalla giustapposizione di immagini appartenenti a due serie fotografiche precedenti, Le città invisibili (2012) e Trees (2014), Kung compie una selezione visiva che ricompone un’indagine al tempo stesso introspettiva e sociale sul paesaggio, sia esso urbano, archeologico o naturale. La mostra sarà visitabile fino al 28 luglio.

Orari: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 19, giovedì dalle 11 alle 21. Martedì chiuso.

"Pop-App" a Palazzo Barolo

Dai primi volumi animati, i pop-up dai quali spuntano fuori personaggi di carta generando un effetto sorpresa, alle applicazioni per smartphone. È il lungo precorso espositivo proposto dalla mostra "Pop-App. Scienza, arte e gioco nella storia dei libri animati dalla carta alle app", fino al 30 giugno a Palazzo Barolo. Più di 250 oggetti tra testi, giochi e disegni dal 1500 al 1960: un patrimonio culturale ed economico di valore inestimabile, con pezzi rari e veri gioiellini. L'iniziativa fa parte del progetto che vede coinvolti l'Università La Sapienza di Roma e la Fondazione Tancredi di Barolo di Torino.

Orari: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30, sabato e domenica dalle 15 alle 18.30.

Mostre da non perdere nel resto del Piemonte

Memoir stellare ad Alba

Venti fotografie dell'artista eporediese Stefania Ricci saranno esposte dall'8 al 22 giugno nella Galleria Davide Coffa all’interno delle iniziative legate alla Primavera di Alba. Sono opere ispirate al rapporto tra fotografia, memoria e natura, in prevalenza immagini di fiori e farfalle. Le foto hanno dimensioni diverse - quelle dei fiori hanno un formato 2 metri x 1,5 - e sono ritoccate a mano.

Eventi per bambini

"Giochi e racconti prima dei Lumière" al Museo Nazionale del Cinema

La visita guidata "Giochi e racconti prima dei Lumière", frequentabile di domenica, è dedicata ai bambini e le famiglie interessate a ripercorrere il cinema delle origini. Si passa dal teatro d’ombre fino ai primi disegni animati, in un racconto che si sviluppa attraverso la scoperta dei giochi ottici e degli spettacoli che hanno preceduto la nascita della settima arte.

Orari: tutte le domeniche dalle 11 alle 12.