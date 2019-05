Cumuli di rifiuti illeciti, sei denunce a Mombaruzzo

In provincia di Asti, a Mombaruzzo, sono stati scoperti rifiuti illeciti e roulotte abbandonate. I carabinieri forestali hanno denunciato tre cittadini macedoni, un imprenditore agricolo di 30 anni di Ricaldone, in provincia di Alessandria, e due disoccupati, un quarantenne di Nizza Monferrato e un cinquantenne di Cassine (Alessandria) per attività di gestione rifiuti non autorizzata. Nel terreno di proprietà privata i militari hanno trovato rifiuti ingombranti, non pericolosi, e le roulotte, già destinatarie di due ordinanze di smaltimento.