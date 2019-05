Ora è ufficiale: le Atp Finals si svolgeranno a Torino dal 2021 al 2025. Il più importante torneo professionistico di tennis, dopo le quattro prove del Grande Slam, si disputerà nel capoluogo piemontese che ha battuto la concorrenza di Londra, Tokyo, Singapore e Manchester. "Torino is in", è il tweet della sindaca, Chiara Appendino. "La chiave del successo di Torino risiede nella qualità di una proposta eccellente, innovativa: dobbiamo tenere conto che un ruolo fondamentale e un contribuito determinante al buon esito della candidatura è stato assicurato dal sostegno, impegno e capacità di 'fare squadra' delle istituzioni locali, del Governo, dell'Istituto per il Credito Sportivo, imprese del nostro territorio". Poi, su Facebook, la sindaca ha postato un video: "Sono emozionata: è un sogno su cui abbiamo lavorato e che oggi è diventato realtà".

Il ritorno economico

È stimato tra i 120 e i 150 milioni di euro, ogni anno, il ritorno economico per Torino delle Atp Finals. Questa la previsione dell'amministrazione comunale. Negli ultimi nove anni, le Finals hanno portato a Londra oltre due milioni e 300mila persone con, ogni anno, presenze costantemente superiori alle 250mila. Per quanto concerne la copertura televisiva mondiale e i canali digitali, sono state registrate in media 101,9 milioni di visualizzazioni, effettuate 10milioni di riproduzioni video e sono state 96 milioni le persone che hanno seguito l'evento attraverso i canali tv.

La cronistoria della vittoria

La corsa per aggiudicarsi il torneo era cominciata l'8 agosto 2018, quando l'Atp aveva comunicato l'apertura di una gara per assegnare la sede per cinque anni a partire dal 2021. La Federtennis era entrata in gara il 10 novembre presentando la candidatura con l'appoggio del governo, del Comune di Torino, della Regione Piemonte e del Coni. Inizialmente le città in corsa erano circa 40, diventate cinque il 14 dicembre, quando l'Atp ha definito una short list: con Torino, Singapore, Tokyo, Manchester e Londra (sede del torneo fino al 2020). Lo scorso 8 marzo il passo che ha dato slancio alla candidatura torinese, con la firma del decreto della Presidenza del Consiglio con il quale sono stati stanziati i contributi statali necessari a rendere sostenibile l'organizzazione dell'evento.

Ecco dove si svolgeranno

Saranno ospitate al PalaAlpitour, l'impianto polifunzionale coperto, adiacente allo Stadio Olimpico Grande Torino, costruito in occasione dei Giochi Olimpici del 2006. Con 14.350 posti a sedere è la più capiente struttura coperta d'Italia a uso sportivo. Questa è la prima volta che il Masters sarà organizzato in Italia. Alle Finals si trovano i migliori otto giocatori del mondo, nel torneo che come di consueto chiude la stagione tennistica.

Le parole di Sergio Chiamparino

"La conquista delle Atp finals a Torino rappresenta un risultato importante per la città e per il Piemonte, frutto di un lavoro di squadra guidato con determinazione dalla sindaca, al quale abbiamo partecipato e parteciperemo con tutto l'impegno necessario". Così, in una nota, il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. Poi, ha aggiunto: "Val la pena sottolineare che fra gli elementi che hanno significativamente concorso alla vittoria vi è la disponibilità di impianti sportivi di prim'ordine, tra cui alcuni frutto della eredità delle, per qualcuno tanto vituperate, Olimpiadi del 2006".

La gioia di Novak Djokovic

"L'Atp Finals è l'evento più grande e prestigioso che abbiamo. È un torneo che storicamente si è spostato e, quindi, sono molto felice di vederlo trasferirsi a Torino dal 2021. Mancano ancora due anni, ma so che i giocatori saranno molto contenti di sfidarsi lì: spero anche di essere parte di quello che sarà un evento molto speciale". Sono le parole di Novak Djokovic, numero uno del mondo e presidente dell'Associazione dei tennisti professionisti.

Data ultima modifica 24 aprile 2019 ore 12:12