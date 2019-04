Pasquetta sul treno a vapore da Cuneo a Ventimiglia

Lo storico Treno del Mare torna in servizio per un giorno: il 22 aprile, a Pasquetta, la locomotiva a vapore partirà da Cuneo alla volta di Ventimiglia e della costa ligure, percorrendo la suggestiva ferrovia del Tenda. I viaggiatori avranno l’occasione di sedere in carrozze degli anni Trenta. Si tratta di un servizio della Fondazione FS promosso dalla Regione Piemonte.

Il percorso

Il Treno del Mare partirà dalla stazione di Cuneo alle 9, con fermate nelle stazioni di Borgo S.Dalmazzo; Roccavione; Robilante; Vernante; Limone; Tende; Breil sur Roya e arrivo a Ventimiglia. Tra Cuneo e Limone - il tratto della linea in territorio italiano - la trazione del treno sarà a vapore. Da Limone a Ventimiglia si proseguirà con locomotiva diesel in livrea storica. Il treno di ritorno, trainato da una locomotiva diesel, partirà dalla stazione di Ventimiglia alle 15.36.

Informazioni pratiche

I biglietti per il Treno del Mare saranno in vendita da sabato 20 aprile, online e in biglietteria. Sarà possibile acquistarli anche a bordo treno, in relazione alla disponibilità dei posti a sedere. Maggiori informazioni consultando il sito fondazionefs.it.