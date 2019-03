I carabinieri hanno sequestrato refurtiva per un valore di oltre 30mila euro in un campo nomadi di Druento (Torino). Durante i controlli, effettuati in strada Bottione, tre persone sono state denunciate per irregolarità in merito alle realizzazioni edilizie: avevano costruito abusivamente otto baracche e tettoie su una strada di proprietà comunale. In strada della Cebrosa, invece, a Leini (Torino), un croato di 55 anni è stato denunciato per ricettazione. L'uomo è stato trovato in possesso di un orologio Rolex, risultato rubato a Parma, dodici penne e due portafogli Montblanc, e una penna d'oro Cartier.