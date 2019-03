Toninelli: “In estate riparte il cantiere dell'autostrada incompiuta Asti-Cuneo”

“All'inizio dell'estate potrà partire il primo lotto della Asti-Cuneo”. Ad annunciarlo è il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, il quale ha spiegato che il progetto dell’autostrada “non cambia, ma rispetto a quello redatto con Delrio si risparmiano 213 milioni di euro perché non ci saranno proroghe alla concessionaria”. Toninelli lo ha detto al termine dell’incontro avvenuto a Cuneo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i sindaci e il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. "Siamo all'ultimo metro, l'importante e che tutti i sindaci e il presidente di Regione lavorino compatti", ha concluso Toninelli.

Chiamparino: "Istituiremo un tavolo ministeriale"

Nella parte progettuale la soluzione per la Asti-Cuneo del governo, "ricalca la proposta del precedente esecutivo, con l'eliminazione della galleria di Verduno", spiega il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. A cambiare è invece la parte economico-finanziaria, "che concede un aumento del prezzo di subentro sulla Torino-Milano in luogo della proroga della concessione, sostenendo che per questa modifica non è necessaria una nuova procedura di autorizzazione della Commissione europea. Non sono così sicuro che sia così, e tuttavia per aiutare a risolvere il problema ho chiesto, e il ministro si è impegnato a istituire, un tavolo ministeriale che periodicamente si riunisca per verificare l'andamento delle procedure, anche con l'Europa, e che tutti i soggetti coinvolti facciano la loro parte". Inoltre, secondo Chiamparino, "è positivo che il presidente Conte e il ministro Toninelli abbiano assunto in prima persona un impegno su una vicenda che da tanti anni è una ferita aperta in questa parte vitale del Piemonte".