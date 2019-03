Cadono calcinacci durante festa in asilo: tre feriti nel Novarese

Un bambino è rimasto ferito, in modo lieve, a causa dei calcinacci caduti dal soffitto di un asilo, dove il piccolo si trovava per una festa. L’incidente è accaduto in un asilo paritario di Trecate, nel Novarese, nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 9 marzo. I calcinacci hanno colpito una madre, suo figlio e un altro adulto, tutti rimasti feriti non in maniera grave. Subito è stato allertato il personale del 118 e i due adulti e il bimbo coinvolti sono stati trasportati in ospedale.