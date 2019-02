Alba, multato il sindaco di Asti: era scaduto il parcheggio

Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, è stato multato dai vigili di Alba, in provincia di Cuneo, per aver sforato l’orario consentito dal ticket del parcheggio. I solerti vigili non si sono fatti intimidire né dal fatto che si trattasse di un'auto comunale, né dal fatto che il parcheggio era scaduto da pochi minuti, e hanno comunque elevato la sanzione: Rasero dovrà pagare 18.20 euro. "Avevo pagato regolarmente il parcheggio - racconta il primo cittadino di Asti -, ma la riunione si è protratta e ho fatto tardi. E nonostante l'auto avesse lo stemma del Comune, mi sono ritrovato la sanzione". Rasero era ad Alba per partecipare a uno degli incontri di lavoro per pianificare il futuro turistico dei due territori, uniti da un'unica agenzia di promozione.