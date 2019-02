Aggredito sul pianerottolo di casa, un uomo grave a Pinerolo

A Pinerolo, in provincia di Torino, ieri sera mercoledì 6 febbraio, un uomo di 54 anni è stato aggredito da tre persone che hanno suonato alla porta di casa sua, l'hanno colpito con calci e pugni e poi sono scappati. L'uomo, trasportato all'ospedale in prognosi riservata, è in pericolo di vita. Ha riportato un grave trauma e sarà sottoposto a un intervento chirurgico.

La ricostruzione dei fatti

L'aggressione è avvenuta in via Saluzzo, sul pianerottolo della palazzina condominiale dove abita il 54enne. I carabinieri stanno indagando sull'aggressione: è caccia ai malviventi. I militari hanno allestito nel Pinerolese diversi posti di blocco, sospettano che dietro alla violenza ci sia un debito non onorato.

Data ultima modifica 07 febbraio 2019 ore 10:05