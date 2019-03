I carabinieri stanno indagando sulla morte di una donna, rinvenuta cadavere a Barge, paese alle pendici del Monviso, in provincia di Cuneo. Si tratta di Anna Piccato, 70 anni, ex operaia e da anni volontaria della Croce Rossa. I carabinieri di Saluzzo, intervenuti sul posto e coordinati dal sostituto procuratore Alberto Braghin, indagano per omicidio.

Il rinvenimento del cadavere

A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno notato il cadavere, riverso in una pozza di sangue e con i vestiti lacerati, nei Giardini d'Annonay, accanto alla chiesetta di San Rocco, in pieno centro cittadino.

L'identificazione

L'identificazione è avvenuta solo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 gennaio, grazie ad alcuni parenti: il volto della 70enne era segnato da profondi tagli, che ne hanno impedito un primo riconoscimento. Molto probabilmente la vittima è stata colpita con un grosso oggetto contundente, forse un'ascia o una roncola, anche se l'arma del delitto non è stata ancora rinvenuta.

Indagini in corso

I carabinieri di Saluzzo e il nucleo provinciale di Cuneo, assieme agli uomini della scientifica, hanno lavorato a lungo sul luogo in cui è stato trovato il cadavere. Gli inquirenti cercano di capire se l'omicidio è avvenuto nei giardinetti oppure se il corpo della donna sia stato trasportato lì dopo la sua morte.

Chi era la vittima

La vittima era conosciuta in paese per la sua attività nella Croce Rossa. Viveva a Barge in via Giolitti assieme al marito, sentito dai carabinieri nel primo pomeriggio. Questa mattina la donna è uscita di casa presto, come d'abitudine, ma non è più rientrata in casa.

Data ultima modifica 23 gennaio 2019 ore 18:21