Torino, guardia di finanza sequestra tre tonnellate di falso argento

A Torino la guardia di finanza ha sequestrato oltre tre tonnellate di falso argento ad alcune attività commerciali. Cinquemila vassoi, candelabri, bicchieri, coppe, ma anche accessori d'abbigliamento, erano falsamente etichettati come pezzi in argento, ma in realtà erano realizzati in ferro, rame e nichel. Gli articoli, a contatto con la pelle, avrebbero potuto rivelarsi pericolosi per la salute.

La filiera

In tutto sono stati denunciati per frode in commercio 16 imprenditori, tutti di origine cinese e marocchina. Le indagini dei finanzieri hanno ricostruito l'intera filiera distributiva. Il materiale sequestrato, del valore di un milione di euro, veniva importato clandestinamente dal Belgio e dalla Francia con carichi di "copertura", utilizzando mezzi "leggeri" per evitare i controlli.