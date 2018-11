Alessandria, sequestrata da Nas merce scaduta in negozi per animali

Sequestrato un quintale e mezzo di cibo per animali scaduto in alcune rivendite in provincia di Alessandria. Crocchette, umido, ma anche materie prime e aromatizzanti, sono gli alimenti ritirati dai carabinieri del Nas durante una decina di controlli avvenuti in tre rivendite e magazzini di cibi per animali da affezione.

Controlli scattati dopo segnalazioni

Per i titolari, tutti italiani, sono scattate le segnalazioni amministrative all’Asl e le multe per alcune migliaia di euro. Il materiale ritirato sarà distrutto. Le operazioni sono state effettuate, oltre che per attività di routine, anche sulla base di alcune segnalazioni. “I controlli - spiega il comandante, tenente colonnello Biagio Carillo - hanno riguardato anche la documentazione, in particolare il manuale Hccp che deve essere costantemente aggiornato poiché alcune razze particolari di animali necessitano di valori nutrizionali speciali. È un settore che controlliamo con particolare cura, per tutelare anche le persone che hanno a che fare con gli animali”.