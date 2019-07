Tim lancia il 5G: tutto quello che c'è da sapere

Durante un evento organizzato a Roma, Tim ha presentato la strategia che adotterà nel 2019 e nei prossimi anni nell’ambito delle reti 5G. La connettività di nuova generazione è attiva a Napoli (presso il Villaggio delle Universiadi), Roma e Torino ed entro la fine dell’anno sarà estesa anche a Verona, Firenze, Matera, Milano e Bologna, oltre che in 50 distretti industriali e 30 località turistiche, con velocità fino a 2 Gigabit al secondo. L’obiettivo è arrivare a coprire 120 città, 200 destinazioni turistiche, 245 distretti industriali e 200 progetti specifici per le grandi imprese entro il 2021. Nei prossimi anni la velocità aumenterà fino a 10 Gigabit al secondo e sarà garantita la copertura complessiva del 22% della popolazione. Durante la presentazione Tim ha mostrato tre smartphone compatibili con le nuove reti 5G: Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi Mix 3 5G e Oppo Reno 5.

Le offerte commerciali

Tim propone due offerte 5G per le famiglie, entrambe con velocità fino a 2 Gigabit al secondo: Tim Advance 5G e Tim Advance 5G Top. La prima ha un costo di 29,99 € al mese e mette a disposizione degli utenti 50 GB di traffico Internet, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD. Tim Advance 5G Top, invece, costa 49,99 € al mese e offre 100 GB di traffico Internet, chiamate e SMS senza limiti, video HD e Ultra HD e la possibilità di utilizzare il roaming negli Stati Uniti, in Canada, in Svizzera e nel Principato di Monaco. Inoltre, aggiungendo 10 euro in più al mese a questa offerta è possibile acquistare il Samsung Galaxy S10 5G fornendo un anticipo di 199 €. Fino a dicembre 2019 i clienti che sceglieranno Tim Advance 5G Top potranno utilizzare l’applicazione TimGames senza consumare un singolo GB di traffico Internet e riceveranno anche un gampad Bluetooth. L’offerta Senza Limiti 5G, pensata per la clientela business, costa 60 € al mese per i nuovi clienti e mette a disposizione 100 GB, chiamate e SMS illimitati, email e chat senza limiti e roaming internazionale.

I vantaggi del 5G

Tim ha dichiarato che il 5G porterà con sé numerosi vantaggi, tra cui una maggior velocità di download (almeno 10 volte superiore a quella permessa dal 4G), una latenza 10 volte inferiore a quella del 4G, maggiore densità di dispositivi gestiti (fino a 10 vote) e un uso significativo dell’Internet of Things (IoT) per connettere simultaneamente fino a 1 milione di dispositivi e sensori per km quadrato con qualità e affidabilità elevatissime.