Torneo #StayHomeWithPES: Griezmann e Pjanic eliminati, vince Boujellab

È stato il giocatore dello Schalke 04 Nassim Boujellab a vincere il torneo #StayHomeWithPES, che si è disputato domenica 26 aprile. La competizione eFootball di Pes 2020, organizzata da Konami, ha visto la partecipazione di varie stelle del calcio internazionale, tra cui Miralem Pjanić (Juventus), Antoine Griezmann (Barcellona), Rafael Leão (Milan), Sebastiano Esposito (Inter), Javi Martínez (Bayen Monaco) e Bernd Leno (Arsenal).

Lo svolgimento del torneo

Il portiere dell’Arsenal Bernd Leno è stato uno dei grandi protagonisti del torneo #StayHomeWithPES ed è riuscito ad arrivare in finale dopo una serie di prestazioni di alto livello. Negli ottavi ha segnato tre gol all’attaccante del Milan Rafael Leão, mentre contro Javi Martinez del Bayern Monaco, suo avversario nei quarti di finale, è riuscito a mettere la palla in rete in quattro occasioni. Il meglio di sé, però, lo ha dato durante la semifinale, quando è riuscito a segnare ben cinque gol ad Antoine Griezmann del Barcellona. Il percorso verso la finale di Nassim Boujellab, il centrocampista dello Schalke 04, è stato maggiormente travagliato. Negli ottavi di finale è riuscito a battere Odsonne Edouard (Celtic Glasgow) solo nei tempi supplementari, nei quarti ha sconfitto il bianconero Miralem Pjanić per 1-0 e in semifinale ha sconfitto il giovanissimo attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito. La finale tra Leno e Boujellab è stata molto combattuta e si è conclusa con la vittoria per 1-0 del giocatore dello Schalke 04.

Le dichiarazioni del vincitore

“Giocare nel weekend a un torneo di eFootball Pes, invece di una vera partita di calcio, è stata sicuramente un’esperienza diversa dal solito”, ha dichiarato Nassim Boujellab dopo aver vinto il torneo #StayHomeWithPES. “Mi sono divertito tantissimo e ho avuto la possibilità di provare di nuovo le emozioni di un torneo calcistico europeo. Sono veramente felice di questa vittoria”, ha concluso il centrocampista dello Schalke 04.