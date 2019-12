Già nelle prossime settimane alcune importanti novità potrebbero debuttare su WhatsApp per dispositivi iOS. È ancora il solito portale WABetaInfo ad annunciarlo, rivelando che l’app ha rilasciato tramite il TestFlight Beta Program l’aggiornamento che dovrebbe arrivare tra Natale e la fine del 2019. L’update 2.20.10.23 offre passi avanti sulla modalità dark di WhatsApp, che tuttavia non è ancora completata, ma soprattutto aggiunge una preziosa opzione per ridurre il consumo di dati, eliminando così il rischio che l’app risucchi tutto il traffico dati a disposizione nel piano di un utente.

WhatsApp, come consumare meno dati con iOS 13

Il 2020 di WhatsApp si preannuncia scoppiettante: nel prossimo aggiornamento per iOS, che sarà disponibile sull’App Store con il codice 2.20.10, l’applicazione sarà finalmente compatibile con il “Consumo limitato di dati” già presente in iOS 13. Si tratta di un’importante novità: qualora l’opzione sia già attivata nel sistema operativo, WhatsApp si adatterà di conseguenza, smettendo di scaricare automaticamente qualsiasi tipo di media, per la prima volta anche i messaggi vocali. Tutto ciò sarà possibile perché l’ultima versione di WhatsApp è stata compilata utilizzando l’Sdk di iOS 13: questo significa che, finalmente, l’app comincerà a supportare le tante funzionalità integrate nel sistema operativo di Apple come ad esempio l’haptic touch, che permetterà anche sui dispositivi più recenti di visualizzare l’anteprima delle chat.

WhatsApp, quando arriva la dark mode

Dopo tanti mesi di indiscrezioni, molti utenti si chiedono quando arriverà ufficialmente la dark mode di WhatsApp. La risposta ufficiale ancora non c’è, ma WABetaInfo spiega che, anche nell’ultima Beta, l’azienda ha continuato a lavorare al tema scuro, che è in fase di sviluppo ma potrebbe debuttare decisamente presto. Già dal prossimo update, inoltre, gli utenti potranno avere un assaggio di WhatsApp nero: supportando iOS 13, anche l’app di messaggistica diventerà scura in alcune schermate, come ad esempio la condivisione delle mappe nelle chat, quando il sistema operativo è impostato su modalità dark. Nella versione Beta, inoltre, è possibile vedere un’anticipazione dell’interfaccia scura di WhatsApp quando si cerca di condividere qualcosa dalla fotocamera: quest’ultima novità, tuttavia, non dovrebbe essere già rilasciata con il prossimo aggiornamento.

Altri cambiamenti con l’update di WhatsApp

Tra gli altri cambiamenti minori che arriveranno con l’aggiornamento di WhatsApp 2.20.10 ci sono il badge “999+” per le chat con oltre 1000 messaggi non letti e l’inserimento di numeri WhatsApp tra i contatti consigliati di iOS 13.