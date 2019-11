Red Dead Redemption 2 disponibile su Google Stadia

Tra i 22 giochi esclusivi per Stadia, annunciati al momento del lancio della nuova piattaforma di gioco in streaming di Google, che ha debuttato sul mercato il 19 novembre, c’è anche Red Dead Redemption 2, il titolo di Rockstar Games disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One e Pc.

I fortunati utenti che negli scorsi mesi sono stati tra i primi ad aver preordinato la Founder’s Edition, dovrebbero già avere a disposizione il nuovo gioiellino di Big G, le cui consegne sono iniziate lo stesso giorno del lancio.

I contenuti esclusivi di Red Dead Redemption 2

“Vivi l'incredibile storia di Arthur Morgan e della celebre Banda di Van der Linde in un modo completamente nuovo grazie a Red Dead Redemption 2, ora disponibile come titolo di lancio di Stadia”, scrivono gli sviluppatori del videogioco.

Red Dead Redemption 2 per Stadia offre agli utenti diversi contenuti esclusivi, assenti nelle versioni per le altre console, tra i quali le nuove missioni Caccia alla taglia, diversi personaggi, tesori, armi e razze di cavalli e esclusivi covi delle bande.

Con l’acquisto della versione del titolo per la piattaforma in streaming di Google si può accedere gratuitamente alla modalità multigiocatore, ovvero a Red Dead Online.

Tutte le novità presenti nella versione del titolo per Stadia. Tra le novità, su Red Dead Redemption 2 per Stadia è disponibile la nuova modalità Foto, che consente agli utenti di scattare delle immagini creative mentre giocano in modalità Storia, per poi personalizzarle, aggiungendo filtri, adesivi o testi e condividerle sul Social Club, rendendole visibili alla community. Gli utenti che acquisteranno il nuovo titolo entro il 16 dicembre riceveranno in regalo 25 Lingotti d’Oro. Chi lo farà entro il 31 dicembre, invece, avrà in premio dei bonus esclusivi per la modalità Storia, tra cui il Kit di sopravvivenza del fuorilegge, un Cavallo da guerra, una mappa del tesoro e molto altro.