Google Play Store, le app in regalo o in sconto da non farsi sfuggire

E’ partita un’altra serie di regali e di forti sconti che Google Play Store ha deciso di proporre ai clienti Android. Come spesso accade, si tratta di offerte a tempo limitato che, quindi, vanno colte in tempo prima che siano terminate. Eccone una selezione, mentre per conoscerle tutte nel dettaglio è possibile cliccare qui.

Una serie di app in regalo

Tra le app in regalo ecco Analog Summer - Palette Summer - Film Filters, di solito in vendita al costo di 1,19 euro. Si tratta di un filtro fotografico che permette di personalizzare in tutto e per tutto gli scatti effettuati con il proprio smartphone, utilizzando adesivi, colorazioni e scritte che possono essere composte in diverse modalità e colorazioni. Passando poi ai giochi, ecco Speed Surfer, di base in vendita a 1,99 euro, e adesso gratis per alcuni giorni. Pensato per le persone che amano sfidare i loro riflessi e andare veloci, si tratta di un’app che permette di consegnare pizze su una tavola da surf dotata di un razzo, districandosi tra una serie di ostacoli impegnativi. Master Run 3D è invece un colorato e divertente platform in cui bisognerà completare dei percorsi accidentali: si possono risparmiare 0,79 centesimi di euro. Quindi ecco League of Stickman, un gioco in cui ci si dovrà calare nei panni di un coraggioso eroe per sconfiggere i boss che si metteranno sulla sua strada. Due pacchetti icone in regalo, utili per personalizzare al meglio il proprio dispositivo sono Bolt Icon Pack, normalmente in vendita a 1,79 euro e One Ui Icon Pack: anche in questo caso il risparmio è di 1,79 euro.

Giochi e utility a prezzo ribassato

Non solo regali, ma anche sconti, sempre disponibili per un periodo di tempo limitato. Custom Formulas è acquistabile a 0,69 euro invece che 1,49: si tratta di un’app utile per eseguire calcoli matematici più o meno complessi. STRONGMom è invece uno strumento utile per le donne, dato che fornisce linee guide per l'allenamento prima, durante e dopo la gravidanza, grazie alla presenza di oltre 100 esercizi: il costo è di 3,39 euro invece di 5,99. Heroes of Loot 2 è un gioco scontato, da 4,89 euro a 2,39, in cui vestire i panni di un elfo che dovrà completare una serie di avventure. Infine, da segnalare, lo sconto su Final Fantasy Tactics : WotL che passa da 13,99 euro a 3,99. Si tratta di uno dei giochi di ruolo più apprezzati di sempre, un RPG tattico della serie Final Fantasy che solo su Playstation ha venduto oltre 2,4 milioni di copie in tutto il mondo.