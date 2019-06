Microsoft, in PowerPoint un coach per migliorare discorso in pubblico

Oltre a essere fondamentale nel preparare una presentazione, Microsoft PowerPoint aiuterà le persone a esercitarsi a parlare in pubblico. La nuova funzione annunciata da Redmond, disponibile da quest’estate, si chiama Presenter Coach e utilizza l’Intelligenza Artificiale per dare un feedback agli utenti che vogliono simulare un discorso importante davanti al computer per prepararsi al meglio prima di farlo sul posto di lavoro, davanti a colleghi, capi o clienti. Ascoltando la presentazione attraverso il microfono, il nuovo ‘aiutante’ di Microsoft offrirà infatti un resoconto dettagliato compreso di consigli per migliorare le proprie prestazioni

Microsoft aiuta a migliorare il discorso in pubblico

In un comunicato ufficiale che annuncia varie novità nell’universo PowerPoint, Microsoft spiega che l’idea di lanciare Presenter Coach deriva dalla “convinzione che tutti possono migliorare il modo in cui presentano”, unito ai molti feedback ricevuti negli anni da persone interessate a nuovi metodi per migliorare le proprie capacità di parlare in pubblico. Redmond ha risposto a queste esigenze sfruttando l’Intelligenza Artificiale, alla base della nuova funzione. Come mostrato in un breve video, Presenter Coach è un prezioso assistente che, ascoltando le prove di una presentazione attraverso il microfono, offre valutazioni e consigli anche in tempo reale, utili a correggere in corsa eventuali imperfezioni.

PowerPoint, i consigli di Presenter Coach

Tra le raccomandazioni che compaiono sullo schermo dell’utente, Presenter Coach sottolinea ad esempio la tendenza a ripetere quelle parole spesso utilizzate come riempitivi, espressioni piuttosto comuni del linguaggio spontaneo, specie quando si è nervosi o sotto pressione. L’assistente di PowerPoint misura inoltre in diretta la velocità della presentazione, suggerendo di accelerare o rallentare a seconda dei casi, e l’utente viene sollecitato a usare un linguaggio più inclusivo che coinvolga maggiormente il pubblico. Presenter Coach è anche in grado di intuire quando l’esposizione somiglia eccessivamente a una pura lettura delle slide, invitando a discostarsi e focalizzarsi soltanto sui punti chiave del discorso. Una volta terminata la presentazione, PowerPoint riunisce tutti gli elementi notati dall’aiutante virtuale in un report dettagliato che contiene un resoconto del rendimento e consigli per migliorare alla prova successiva.