Microsoft Solitaire Collection riceverà presto un aggiornamento. Una bella notizia per gli appassionati dello storico simulatore di carte gratuito di Microsoft.

L’aggiornamento è stato annunciato in un video caricato sul canale YouTube di Microsoft Casual Studio.

Come riporta PC Gamer, non si hanno notizie riguardo il futuro rilascio dell’update: nel video appare solamente la scritta ‘coming soon’.

Nuova esperienza di gioco con livelli, punti esperienza e premi

Dal video si evince che il futuro aggiornamento di Microsoft Solitaire Collection integrerà un sistema di livelli in grado di coinvolgere i giocatori in una nuova esperienza di gioco. Gli utenti dovranno conquistare punti esperienza e premi e scalare con le proprie forze le classifiche del simulatore di carte.

Il semplice e celebre solitario avrà tutte le carte in regola per rientrare nei giochi di ruolo, con traguardi da conquistare e ricompense da aggiudicarsi.

Tra le poche informazioni che si possono estrapolare dal video pubblicato da Microsoft Casual Studio, sembra proprio che il livello più alto del gioco sarà il centesimo. Inoltre, vi saranno probabilmente diversi traguardi per le 5 differenti tipologie di solitario.

Assanssin’s Creed 3 Remastered

Tra le ultime novità nel settore dei videogiochi c’è la data ufficiale di uscita di Assanssin’s Creed 3 Remastered.

La saga, sviluppata da Ubisoft Barcellona, sarà disponibile per pc, Xbox One e PlayStation 4 dal 29 marzo 2019.

Assanssin’s Creed 3 Remastered sarà acquistabile singolarmente al prezzo di 39,99 euro o attraverso il season pass di Assassin’s Creed Odyssey.

Il videogioco è ambientato in America, dove gli utenti potranno entrare nei panni dell’assassino Connor Kenway, per metà inglese, e vivere una nuova esperienza di gioco catapultati nella rivoluzione americana.

In Assanssin’s Creed 3 Remastered è presente l’intera storia del gioco, le missioni Benedict Arnold, Segreti Nascosti, la Tirannia di Re Washington, Assassin's Creed III Liberation Remastered e uno spin-off su Aveline.