Verisure presenta il nuovo Allarme con Scudo Perimetrale

Il nuovo Allarme con Scudo Perimetrale è integrato nel sistema di allarme Verisure ed è collegato alla Centrale Operativa. La caratteristica principale è quella di rilevare movimenti sospetti e di gestire potenziali situazioni di rischio, “prima ancora - spiegano da Verisure - che un intruso possa raggiungere porte, finestre o altri punti d’accesso”.

Le caratteristiche tecniche

Il dispositivo, spiegano, ha molteplici funzionalità: rilevazione perimetrale, fotocamera grandangolare 1080p Full HD, campo visivo di circa 140°, visione notturna a infrarossi. I sensori sono alimentati da batterie AA al litio (funzionano anche in occasione di black out o interruzione dell’alimentazione elettrica dell’abitazione), sono dotati di connettività Wi-Fi e radiofrequenza per la comunicazione con gli altri elementi del sistema e hanno un sistema anti-manomissione che consente di rilevare eventuali tentativi di manomissione, apertura o alterazione del dispositivo. lnoltre, è impermeabile ed è pensato per funzionare sia di giorno sia di notte, anche in presenza di pioggia e di temperature estreme.

Un sensore in grado di prevenire le intrusioni

L’Allarme con Scudo Perimetrale permette dunque, più che osservare e registrare ciò che accade, di rilevare un evento sospetto, acquisire immagini ed elementi utili alla valutazione della situazione e trasmettere le informazioni alla Centrale Operativa Verisure. Il tutto grazie a tecnologie di analisi evoluta delle immagini e al supporto dell’intelligenza artificiale, che contribuisce alla verifica degli eventi e alla riduzione dei falsi allarmi. La tecnologia di analisi evoluta delle immagini tramite intelligenza artificiale, spiegano ancora da Verisure, opera come strumento di supporto alla gestione dell’evento, mentre la valutazione delle situazioni di rischio e l’attivazione delle procedure di intervento restano di competenza della Centrale.