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Syrto, la piattaforma di “Financial Intelligence” per comprendere lo stato delle imprese

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Daniele Semeraro

Daniele Semeraro

Il sistema, realizzato da un gruppo di giovani professionisti italiani, permette, grazie all’intelligenza artificiale, di analizzare lo stato delle aziende italiane, studiare i competitor e creare report. Il tutto in pochi istanti. Li abbiamo incontrati e lo abbiamo provato

Un gruppo di giovani professionisti. Un sistema di “Financial Intelligence” coadiuvato dall’intelligenza artificiale. Una piattaforma di analisi di aziende e mercati che permette di trovare e analizzare in maniera veloce qualsiasi realtà imprenditoriale. Tutto questo (ma non solo) è Syrto, una soluzione che prende in esame i dati pubblici su aziende e mercati e li “addomestica” grazie a informazioni e ad algoritmi proprietari, permettendo così agli utenti di avere un colpo d’occhio immediato sulla situazione di un’azienda o di un intero settore. Una piattaforma - racconta il giovane Ad dell’azienda, Edoardo Fariello - nata per risolvere un problema strutturale del mondo finanziario e industriale: l’eccessiva frammentazione degli strumenti.

La sede milanese di Syrto
La sede milanese di Syrto

Come funziona Syrto

La piattaforma web - ci spiegano - combina un “data lake” proprietario, costantemente aggiornato, con un ecosistema di agenti I.A. in grado di svolgere analisi storica, osservazione dei mercati, previsione finanziaria, esplorazione di opportunità e supporto decisionale. Una volta effettuata la ricerca di una determinata azienda, il software combina i dati finanziari e quelli che riguardano le caratteristiche dell’impresa. Al centro della pagina, un radar permette di sintetizzare l’analisi del bilancio in un punto su un piano, e quindi capire quanto è grande e quanto è efficiente un’azienda. Su quel piano poi possono essere inserite anche altre aziende, per studiare il comportamento dei competitor, effettuare comparazioni, analizzare il mercato. “È un po’ come studiare 40-50 bilanci insieme in un minuto”, sintetizza orgoglioso Fariello. Syrto, ci spiegano, si rivolge non solo alle società di consulenza, alle banche, alle grandi aziende, a chi lavora su fusioni e acquisizioni, ma anche a tutti i professionisti che hanno bisogno di cercare informazioni approfondite sulla realtà economica italiana.

L’interfaccia di Syrto
L’interfaccia di Syrto

Il ruolo dell’I.A.

L’azienda Syrto è nata come spinoff dell’università di Brescia, quando da un progetto europeo - ci spiegano - è stata recuperata l’idea di sintetizzare le aziende in punti su un piano, sostituendo la tecnologia statistica e applicando nuove tecnologie basate sull'intelligenza artificiale. E proprio l’I.A. è molto presente nella piattaforma: il machine learning è in grado di sintetizzare l’elemento predittivo, c’è una chat conversazionale alla quale è possibile fare domande sull’azienda, è possibile anche creare in pochi secondi un report scaricabile stampabile. “Per noi è importante che l’intelligenza artificiale acceleri il lavoro noioso e ripetitivo: non si sostituisce a chi prende le decisioni ma gli offre più tempo libero per fare pensieri strategici”, conclude Fariello.

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